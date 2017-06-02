Украина взяла верх в газовом споре с Россией

Матиас Бенц, Neue Zürcher Zeitung

Украина "неожиданно одержала победу в газовом споре с Россией", пишет Матиас Бенц на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung о вынесенном в среду решении Стокгольмского арбитража, которое практически полностью оправдывает украинскую сторону.

Вопрос о размере компенсаций арбитраж решит в конце июня, говорится в статье, но "уже сейчас вероятность того, что украинскому "Нафтогазу" придется выплачивать крупную компенсацию российскому "Газпрому", исключается". Если бы "Нафтогаз" проиграл процесс, ему пришлось бы выплатить до 60 млрд долларов - непосильную для Украины сумму, составляющую почти 60% ВВП.

Как поясняет Бенц, речь идет о газовом споре, который начался на фоне конфликта между странами весной 2014 года. После переворота на Майдане Москва, нарушив международное право, аннексировала Крым и развязала войну на Востоке Украины, а также стороны начали спор из-за денег: "Газпром" и "Нафтогаз" выставили друг другу требования по выплате многомиллиардных компенсаций и подали иск в Стокгольмский арбитраж.

Обе стороны обвинили друг друга в невыполнении обязательств по поставкам российского газа украинскому "Нафтогазу".

По сути, спор породило газовое соглашение 2009 года, которое было выработано тогдашним украинским премьер-министром Юлией Тимошенко и ее российским коллегой Владимиром Путиным. По различным оценкам, соглашение было крайне невыгодно для Украины и носило кабальный характер. Позднее Тимошенко в ходе политизированного судебного процесса была приговорена за злоупотребление служебным положением к 7 годам заключения. Согласно условию "бери или плати", "Нафтогаз" должен был оплачивать 80% от контрактного количества газа, даже если украинская сторона его не выбирала, говорится в статье.

В своем историческом постановлении суд вынес решение, что в настоящее время "Газпром" не может опираться на пункт "бери или плати", пишет автор.

Источник Инопресса.