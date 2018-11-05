В октябре международные резервы пополнились на 0,6%

Благодаря отсутствию девальвационного давления на курс гривны, а также наличия избыточного предложения валюты, Национальный банк получил возможность пополнить международные резервы за счет чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке до 16,737 миллиардов долларов по сравнению с сентябрем. Такие данные в понедельник, 5 ноября, опубликовала пресс-служба НБУ.

При этом в октябре чистая покупка валюты Национальным банком составила 198,5 миллионов долларов.

За месяц Национальный банк купил 268,5 миллионов долларов и продал 70 миллионов долларов.

Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в октябре составили 853,0 миллионов долларов.

Из них 777,8 миллионов долларов составляли расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. В то же время эти расходы были почти полностью компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 790,7 миллионов долларов.

Всего по состоянию на 1 ноября 2018 года объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

При этом НБУ не учитывал недавнее размещение правительством еврооблигаций.

Благодаря поступлению средств, поступивших от этого размещения, по состоянию на 5 ноября международные резервы Украины выросли до 18 069 млн долларов, что соответствует 3,0 месяца будущего импорта.

Напомним, международные резервы сократились в сентябре до 16,6 миллиардов долларов

Как сообщал УРА-Информ, в августе международные резервы сократились почти до 17 миллиардов долларов.