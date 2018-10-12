15:45 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" повысит плату за перевозки вагонов-зерновозов на 48%

Компания "Укрзализныця" введет новые ставки для оплаты за использование вагонов предприятия, в том числе и вагонов-зерновозов. Такое решение опубликовано на сайте компании.

Таким образом, согласно решению обновленные тарифы будут выглядеть следующим образом:

- для вагона-зерновоза действующая ставка 855,6 грн в сутки (с НДС) повышается до 1266 грн в сутки (c НДС). Отметим, что рост платы за использование вагонов составил +48%.

К слову, это уже четвертое такое повышение стоимости транспортировки зерновых грузов за последний год.

Кроме этого, ЦТЛ планирует установить приоритет распределения вагонов парка ЦТЛ только для отправительских маршрутов. Сборные и ступенчаты маршруты будут обеспечиваться по остаточному принципу. Другими словами, вагоны-зерновозы будут получать около 50 элеваторов из общего числа 750 элеваторов с доступом к ж/д инфраструктуре.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", компания "Укрзализныця" в преддверье праздника ко Дню защитника Украины назначила 14 дополнительных поездов. Таким образом, у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября.


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