Моратий на продажу земли может быть отменен в скором времени

Директор Мирового банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью журналистам сообщила о том, что в Украине учредили мониторинг на земельные отношения, который сделает их более "чистыми и открытыми". Соответсвенно, это обеспечит ускорения отмены моратория на продажу земли.

На сегодняшний день Мировой банк в сотрудничестве с украинской властью разработал специализированную карту земель Украины, которая призвана улучшить процесс мониторинга за продажей земли. Учитывая данную карту и учрежденный ранее реестр данных по состоянию земельных отношений в Украине, ожидается, что рынок земли станет более открытым и менее корупционным.

Отметим, что мораторий на продажу земли в Украине ставит владельцев земельных участков в крайне невыгодное положение, поскольку, являясь собственниками, последние не могут осуществлять какие-либо операции с землей, кроме ее использования для производства сельхозпродукции или для строительства дома, дачи, гаража.

Впервые он был установлен в 2001 году. А в декабре 2017 года был продлен вплоть до 2019 года. К слову, все международные партнеры Украины выступают против моратория на продажу земли, так как это нарушает права человека.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее НБУ опубликовал информацию о продаже 9 земельных участков.