Гройсман велел к концу недели урегулировать ситуацию с выплатами пенсий в регионах

При этом всю ответственность за возникновение задержки он возложил на руководство Пенсионного фонда. Как заявил в среду, 25 июля, во время правительственного совещания с руководством ПФ, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, глава правительства его обеспокоила информация из регионов. Персональная ответственность руководителей Фонда - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами.

К концу недели ситуация должна быть урегулировала, - сказал Гройсман, добавив, что назначает служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы недопустимо, - подчеркнул премьер.

При этом Гройсман обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

Напомним, в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июл кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса.

Как сообщал УРА-Информ, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиардов гривен, в частности, 1,7 миллиардов гривен в течение 24 июля. При этом фонд заверил, что выплата пенсий в июле будет профинансирована полностью.