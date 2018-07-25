12:32 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199764:Polishuk

Гройсман велел к концу недели урегулировать ситуацию с выплатами пенсий в регионах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до конца текущей недели урегулировать сложившуюся ситуацию с выплатами пенсий в регионах.

Гройсман велел к концу недели урегулировать ситуацию с выплатами пенсий в регионах

При этом всю ответственность за возникновение задержки он возложил на руководство Пенсионного фонда. Как заявил в среду, 25 июля, во время правительственного совещания с руководством ПФ, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики, глава правительства его обеспокоила информация из регионов. Персональная ответственность руководителей Фонда - своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами.

К концу недели ситуация должна быть урегулировала, - сказал Гройсман, добавив, что назначает служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы недопустимо, - подчеркнул премьер.

При этом Гройсман обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты.

Напомним, в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июл кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса.

Как сообщал УРА-Информ, с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиардов гривен, в частности, 1,7 миллиардов гривен в течение 24 июля. При этом фонд заверил, что выплата пенсий в июле будет профинансирована полностью.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина установила рекорд по экспорту рапса В Украине стартовала "вторая волна" подписания договоров с медучреждениями Наличный доллар в среду поднялся до 26,75 гривен На Японию может обрушиться мощный тайфун
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив