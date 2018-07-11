Правительство утвердило проекты регионального развития еще на 1,8 млрд гривен

Как сообщает РБК-Украина соответствующая сумма будет выделена Государственным фондом регионального развития.

Согласно недавно полученным сведениям, на сегодняшний день нардепы утвердили 755 проектов на общую сумму 5,8 млрд гривен. В частности, эти средства направят на строительство детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры и т. д.

Кстати, общий объем финансирования Фонда в текущем году составляет 6 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило проект создания санитарных узлов в вагонах метро.