Правительство утвердило проекты регионального развития еще на 1,8 млрд гривен

В среду, 11 июля 2018 года, Кабинет Министров Украины одобрил второй перечень инвестиционных программ и проектов регионального развития на сумму 1,8 млрд гривен. Таким образом, на сегодня утверждены еще 288 проектов.
Как сообщает РБК-Украина соответствующая сумма будет выделена Государственным фондом регионального развития.
Согласно недавно полученным сведениям, на сегодняшний день нардепы утвердили 755 проектов на общую сумму 5,8 млрд гривен. В частности, эти средства направят на строительство детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры и т. д.
Кстати, общий объем финансирования Фонда в текущем году составляет 6 млрд гривен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило проект создания санитарных узлов в вагонах метро.