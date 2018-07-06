За два года объем финансирования науки в Украине вырос почти на 70%

Как заявила Гриневич, их цель за два года удвоить финансирование науки в украинском государстве. Она также рассказала, что Минобразования имеет проблемы с распределением финансирования науки. В частности, в стране есть много распорядителей, которые имеют эти деньги, добавила министр образования.

"Из 6 млрд 174 миллионов гривен - 72,5% (то есть 4,5 миллиарда) - это финансирование Национальной академии наук, 20% - расходы Министерства образования и науки, а 7,5% - инвестируются в отраслевую науку. То есть, мы как центральный орган власти распоряжаемся только 20% средств на науку", - отметила Лилия Гриневич.

Вместе с тем министр сообщила, что в настоящее времч очень важно, чтобы эти средства были направлены на прозрачное распределение по конкурсу через Национальный фонд исследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщили о начале двустороннего сотрудниочества в сфере исследования Антарктики. Таким образом, украинские ученые наконец-тополучат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях.