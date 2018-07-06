13:50 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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За два года объем финансирования науки в Украине вырос почти на 70%

Министр образования Лилия Гриневич заявила, что в течение 2017-2018 гг. объем бюджетного финансирования науки в Украине увеличен на 69%. Соответствующее заявление она сделала во время часа вопросов к правительству в пятницу, шестого июля.

За два года объем финансирования науки в Украине вырос почти на 70%

Как заявила Гриневич, их цель за два года удвоить финансирование науки в украинском государстве. Она также рассказала, что Минобразования имеет проблемы с распределением финансирования науки. В частности, в стране есть много распорядителей, которые имеют эти деньги, добавила министр образования.

"Из 6 млрд 174 миллионов гривен - 72,5% (то есть 4,5 миллиарда) - это финансирование Национальной академии наук, 20% - расходы Министерства образования и науки, а 7,5% - инвестируются в отраслевую науку. То есть, мы как центральный орган власти распоряжаемся только 20% средств на науку", - отметила Лилия Гриневич.

Вместе с тем министр сообщила, что в настоящее времч очень важно, чтобы эти средства были направлены на прозрачное распределение по конкурсу через Национальный фонд исследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщили о начале двустороннего сотрудниочества в сфере исследования Антарктики. Таким образом, украинские ученые наконец-тополучат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. 


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