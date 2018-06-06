Пересмотр санкций в отношении России быстрым не будет - МИД Франции

Об этом в среду, 6 июня, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Как сообщает Radio Free Europe Radio Liberty, цитируя слова министра, когда будет прогресс в урегулировании конфликта в Украине, тогда Париж сможем начать поднимать вопрос санкций, и это мы скажем Италии - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за просмотр существующего режима санкций против России.