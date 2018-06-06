21:55 06.06.2018 | Экономика | Новости
100196122:Polishuk

Пересмотр санкций в отношении России быстрым не будет - МИД Франции

Франция выступает против быстрого пересмотра европейской политики санкций, введенных против России за ее агрессию в отношении Украины.

Пересмотр санкций в отношении России быстрым не будет - МИД Франции

Об этом в среду, 6 июня, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Как сообщает Radio Free Europe Radio Liberty, цитируя слова министра, когда будет прогресс в урегулировании конфликта в Украине, тогда Париж сможем начать поднимать вопрос санкций, и это мы скажем Италии - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за просмотр существующего режима санкций против России.


Поделиться
Читайте также:
 
В четверг в Украине будет тепло и сухо Антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ Климкин в четверг отправится в Турцию с визитом В Нацбанке отрицают угрозу дефолта Украины от разрыва сотрудничества с МВФ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив