Кабмин обязал уведомлять владельцев домов об установлении счетчиков

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что осуществляется переход к коммерческому учету. Кабмин обязал предприятия, поставляющие воду или тепло, устанавливать домовые счетчики. Жителям будет предоставляться право делать это самостоятельно за счет собственных средств или за счет собственных компаний.

Как подчеркнул Зубко, компаниям перед фиксацией счетчиков необходимо будет сообщить совладельцев о том, что планируют установить счетчик, о его цене и проектных работах.

Он уточнил, что если совладельцы принимают решение о самостоятельной реализации такого счетчика, то никакого подтверждения от монопольных компаний нет необходимости получать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании намерен утвердить план мероприятий по реализации этапа "Реформирование энергетического сектора до 2020 года" Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года.