Какой будет цена за воду, по обновленным тарифам?

Как отметили в ведомстве, пересмотр тарифов вызван ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

Так, согласно подсчетам, в процентном эквиваленте рост составил - 49,6 процентов, теперь потребители будут платить 23 грн 17 коп.

Председатель правления - генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий в свою очередь отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшие летние месяцы украинцев ожидает изменения, как повышение прожиточного минимума, так и ряд спорных новшеств в сфере учета тепла и телевещания.