10:29 06.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196038:nastya

Какой будет цена за воду, по обновленным тарифам?

В 2019 году стоит ожидать значительного роста тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканла".

Какой будет цена за воду, по обновленным тарифам?

Как отметили в ведомстве, пересмотр тарифов вызван ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

Так, согласно подсчетам, в процентном эквиваленте рост составил - 49,6 процентов, теперь потребители будут платить 23 грн 17 коп.

Председатель правления - генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий в свою очередь отметил, если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ближайшие летние месяцы украинцев ожидает изменения, как повышение прожиточного минимума, так и ряд спорных новшеств в сфере учета тепла и телевещания.


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня в Украине отмечают День журналиста От профессионализма и патриотизма украинских журналистов во многом зависит приближение нашей победы, - Порошенко Полиция открыла уголовное производство по случаю пожара в Чернобыльской зоне Нефть Brent подорожала до 75,67 долл. за баррель
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив