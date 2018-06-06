Кабмин утвердил план реализации Энергостратегии до 2035 года

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

Как заявил вице-премьер Владимир Кистион, план довольно амбициозный, поскольку содержит мероприятия, которые будут внедрены в краткосрочной перспективе.

Их вводят с целью повышения энергоэффективности и конкурентоспособности украинской экономики и усиления нашей энергетической безопасности.

Костион подчеркнул, что главное внимание в плане нацелено на реформацию рынка электрической энергии, газа и угольной отрасли. Также стратегия содержит миссию ответственным органам исполнительной власти в третьем квартале 2018 года внести на рассмотрение руководства проект адресной монетизации льгот и субсидий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины сегодня, шестого июня текущего 2018 года, утвердил положение о введении омбудсмена в государственную сферу образования.