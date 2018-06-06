09:33 06.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из-за извержения вулкана в Гватемале в Украине может подорожать кофе

Извержение вулкана в Гватемале спровоцировало непродолжительное подорожание кофе на мировом рынке.

Из-за извержения вулкана в Гватемале в Украине может подорожать кофе

Уже в понедельник на открытии американской биржи NASDAQ цены на него подскочили до 123,5 долларов, тогда как до этого цена колебалась в рамках 116-174 долларов. А поскольку зерна не выращиваются в Украине, а постоянно импортируются, в нашей стране цена может вырасти на 5-7%.

При этом, отмечают аналитики, на наш рынок влияют все мировые тенденции - и ценовые движения на биржах, и проблемы с урожайностью. Так же на объемах импорта кофейных зерен сказалось и изменение курса валют. За 10 лет продажи кофе в Украине увеличились на 23,6%. Только за последний год этой продукции на нашем рынке продали на 19,6% больше.

Напомним, Гватемальский кофе является одним из самых доступных по цене. Эта страна является одной из крупных поставщиков кофе.

Гватемальские производители активно наращивают свои поставки. Вместе с тем аналитики уверены, что украинские поставщики воспользуются новостями из Гватемалы, чтобы поднять цены.

Как сообща УРА-Информ, в Гватемале, где накануне проснулся вулкан Фуэго, произошло новое извержение. По состоянию на утро среды, 6 июня, число погибших взросло до 75 человек. При этом 200 человек считаются пропавшими без вести. Как сообщает Reuters, из вулкана вытекает горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела самое большое извержение за последние 40 лет. Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию.


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