11:33 23.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети второй энергоблок для проведения текущего ремонта длительностью почти в двое суток.

Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба станции.

По предварительным данным, реакторная установка находится в состоянии "горячий остановки".

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока из шести. При этом, суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования и персонала нет", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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