Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок

Об этом сообщает пресс-служба станции.

По предварительным данным, реакторная установка находится в состоянии "горячий остановки".

В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся три энергоблока из шести. При этом, суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования и персонала нет", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",