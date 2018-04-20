Наличный доллар в пятницу немного упал в цене

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,25 гривен, а евро можно купить 32,58 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,10, продажи 26,09 -26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0029, продажи - 26,2470 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,15, продажи - 32,30-33,20 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,0344, продажи - 32,5812 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,230, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,574, продажи 4,386 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 19 апреля 2018 года, наличный доллар набрал пять копеек. Наличный евро повысился на девять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,01 гривен, а евро можно было купить по 32,59 гривны.