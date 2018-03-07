21:56 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уверен, что "Газпром" выплатит "Нафтогазу" начисленную Стокгольмским арбитражем сумму в полном объеме

Российский "Газпром" в полном размере выплатит "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиардов долларов по итогам двух арбитражных споров в Стокгольмском арбитраже.

Порошенко уверен, что

Сам этот вопрос имеет геополитическое значение. Такое мнение в среду, 7 марта, высказал в интервью украинским телеканалам президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства подчеркнул, что не сомневается - Украине получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Позиция Российской Федерации состоит в том, что она не будет платить – это слабая позиция. Как у нас говорят: после драки кулаками не машут, - отметил Порошенко, добавив, что основной итог нашей победы состоит в том, насколько была объединена нация.

Президент напомнил, что Россия, устраивая последний кризис, добивалась того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. Однако в этот день Украина сократила потребление газа на 14%, но не сократила его транзит в Евросоюз. Этим Украина показала себя ответственным и надежным партнером.

Украина и дальше будет делать максимум возможного, чтобы диверсифицировать свои энергопоставки, так же должен сделать и ЕС, - заявил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиардов долларов.


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