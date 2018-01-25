Украина готова войти в топ-50 экономик мира, - Порошенко

Показатель популярной экономико-финансовой показал 79-ое место для Украины по индексу отдаленности от передовых рубежей среди всех стран мира.

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, в рейтинге имеется 190 позиций. Чем выше государство в рейтинге, тем более благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.

"И это абсолютно реально, потому что наша команда работает тяжело. И мы делаем много". - резюмирует украинский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский журнал U.S. News&World Report опубликовал очередной рейтинг лучших стран мира. Оказалось, что Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место.