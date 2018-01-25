23:20 25.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100185024:roman

Украина готова войти в топ-50 экономик мира, - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко уверен, что экономика страны в ближайшие годы войдет в 50-ку рейтинга Doing Business. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

Украина готова войти в топ-50 экономик мира, - Порошенко

Показатель популярной экономико-финансовой показал 79-ое место для Украины по индексу отдаленности от передовых рубежей среди всех стран мира. 

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, в рейтинге имеется 190 позиций. Чем выше государство в рейтинге, тем более благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия. 

"И это абсолютно реально, потому что наша команда работает тяжело. И мы делаем много". - резюмирует украинский гарант.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский журнал U.S. News&World Report опубликовал очередной рейтинг лучших стран мира. Оказалось, что Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место. 

Поделиться
Читайте также:

  • Задержка предоставления Украине очередного транша может привести к макрофинансовой нестабильности в стране. Об этом на пресс-брифинге Национального банка Украины сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

  • В нашей стране в последнее время наблюдается острое заболевание корью, число страдающих от болезни продолжает расти и уже превысило две тысячи человек. Об этом сообщил главный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

  • Президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, в Давосе провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
 
Украина в 2018 году должна выплатить половину внешних долгов Порошенко встретился с премьером Хорватии - ФОТО В Киеве продолжает расти количество зараженных инфекцией ВИЧ Всемирный банк готов продолжать сотрудничать с Украиной
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив