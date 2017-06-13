Еврокомиссия призывает Украину и Россию возобновить переговоры по транзиту газа

После завершения Стокгольмского арбитража необходимо вновь обсуждать эту тему. Об этом после встречи с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком сообщил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

Он также подчеркнул, что во время встречи речь шла о необходимости продолжения транзита газа через Украину после 2019 года. Стокгольмский арбитраж подходит к концу и должен разъяснить нерешенные вопросы.

Я подтвердил заинтересованность компаний Евросоюза в сотрудничестве с украинскими партнерами по безопасному и коммерчески выгодному транзиту газа через эту страну в будущем, - пояснил вице-президент, добавив, что Новиков согласился с тем, что переговоры по коммерческому аспекту транзита должны быть возобновлены на уровне компаний как можно быстрее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина в январе-мае 2017 года увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 38 миллиардов 255,3 миллионов кубических метров.