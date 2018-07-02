10:57 02.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100197959:nastya

Украинские телесериалы будут процветать, - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук анонсировал проект по поддержке производства украинских сериалов.

Украинские телесериалы будут процветать, - Нищук

Об этом он рассказал на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры".

По его словам, в текущем году начинается стартап в поддержку украинских телесериалов. Известно, что около 50% обеспечит государство, а остальные 50% продакшны и каналы, которые хотят создать продукт.

Нищук утверждает, что государство будет иметь весомый голос при отборе проектов.

"Это будет украинский контент, на украинском языке, с украинским менеджментом и украинскими актёрами телесериала", - добавил министр.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"музеи Киева устраивают в июне дни открытых дверей и приглашают всех желающих бесплатно ознакомиться с экспозицией. Так, в июле бесплатно посетить музеи можно будет 2,3,4,5,10, 19,20,29 июля.


Поделиться
Читайте также:
 
Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро Омелян анонсировал экстренные сборы по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров В Танзании десятки человек погибли при масштабном ДТП - ФОТО В Индии в аварию попал автобус с школьниками – ФОТО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив