Украинские телесериалы будут процветать, - Нищук

Об этом он рассказал на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры".

По его словам, в текущем году начинается стартап в поддержку украинских телесериалов. Известно, что около 50% обеспечит государство, а остальные 50% продакшны и каналы, которые хотят создать продукт.

Нищук утверждает, что государство будет иметь весомый голос при отборе проектов.

"Это будет украинский контент, на украинском языке, с украинским менеджментом и украинскими актёрами телесериала", - добавил министр.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", музеи Киева устраивают в июне дни открытых дверей и приглашают всех желающих бесплатно ознакомиться с экспозицией. Так, в июле бесплатно посетить музеи можно будет 2,3,4,5,10, 19,20,29 июля.