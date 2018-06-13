16:52 13.06.2018 | Общество | Новости
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Режиссер Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Знаменитый российский режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на собственные источники.

Режиссер Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Как отмечается, сейчас Станислав Говорухин находится в Центральной клинической больнице Москвы.

По словам медиков, состояние больного оценивается как крайне тяжелое. В то же время они не уточнили, какой диагноз в режиссера.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день Говорухину 82 года. В частности, он до сих пор возглавляет комитет Госдумы РФ по культуре. В 2000 году участвовал в президентских выборах и набрал 0,44% голосов. 

Среди самых известных фильмов режиссера – "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", композитор Игорь Крутой в последнее время страдает от болезни из-за которой потерял 20 килограмм. Поклонники и активные пользователи в сети начали комментировать фотографии артиста, что якобы медики диагностирован у него рак. Подтверждением для фолловеров стало то, что зимой 2017-го под покровом тайны Игорь Яковлевич перенес операцию и курс реабилитации в Америке.


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