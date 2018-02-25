13:15 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Финал украинского Евровидения-2018 не обошелся без скандалов - ВИДЕО

В финале Национального отбора на Евровидение-2018 Джамала покинула судейское кресло и вышла на сцену. Об этом передает официальный сайт конкурса.

Финал украинского Евровидения-2018 не обошелся без скандалов - ВИДЕО

Презентация песни "Крылья" прошла в прямом эфире, это было первое исполнение композиции на публике. 

Уже после окончания голосования жюри в лице Андрея Данилко поинтересовалось, а не поет ли певица Tayanna под фонограмму. В результате Адрея мало не сцепился с менеджером исполнительницы.

А вот Джамала за кулисами заявила, что перед началом голосования ей угрожали фанаты победителя Melovin. Кто-то из фанатом исполнителя разузнал почту певицы и просто заспамил вирусными сообщениями. Melovin извинился за своих фанов и призвал их относиться с уважением относиться в отборочному этапу песенного конкурса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Андрей Данилко раскритиковал певца от Беларуси на Евровидении-2018.

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