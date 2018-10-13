11:45 13.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Уикенд по-киевски: что стоит посетить в столице на выходных 13 - 15 октября - ФОТО

Команда редакции "УРА-Информ" подготовлиа топ-3 мест, которые стоит посетить в последние оставшиеся теплые деньки осени 2018 года. 

Уикенд по-киевски: что стоит посетить в столице на выходных 13 - 15 октября - ФОТО

Так, 13-14 октября на "Арт-завод Платформа" состоится гастрономический фестиваль мясных продуктов. BBQ, coleslaw, крылышки с соусом "Баффало", шашлык и многое другое ждут вас с 10:00 до 18:00. 

Где: Киев, ул. Десятинная, 12, Галерея Д12; Стоимость: бесплатно.

В субботу пройдет масштабный бизнес-форум Европы пройдет в эту субботу в киевском Дворце спорта. Арнольд Шварценеггер, робот София и многие другие расскажут о тенденциях в бизнесе, мире и глобальной культуре.

Где: Киев, М. Дворец спорта, Дворец спорта, пл. Спортивная,1; Стоимость: 2464-41600 гривен.

В воскресенье, 14 октября, под Киевом встретятся любители соревнований на внедорожниках. В гонках будут принимать участие экипажи на джипах класса: Standart, Tuning и Sport, а также машины UTV, предназначенные для езды на распорошенной местности. 

Где: Киев, пгт Бородянка, Аэродром "Бородянка"; Стоимость: 2500-4000 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве пройдут сезонные пастбища в парках, скверах и на придомовых территориях.


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