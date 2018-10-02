10:58 02.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Столичные власти закупят современный транспорт для города

Власти Киеве запустили тендер на закупку новых низкопольных трамваев, стоимость которых превышает не менее 430 млн гривен. Длина каждого вагона будет составлять свыше 26 метров.

Столичные власти закупят современный транспорт для города

Об этом сообщается на сайте электронных публичных госзакупок Prozorro.

Заказчик коммунальное предприятие "Киевпастранс" закупит более 10 пассажирских самоходных трамвайных вагонов с длиной свыше 26 метров.

Такие вагоны будут с низким уровнем пола не менее 70%, что позволит людям с ограниченной мобильностью приспособиться к данному транспорту. Также каждая дверь транспортного средства будет оборудована устройствами звуковой и световой сигнализации для пассажиров с недостатками зрения и слуха о намерении открыть или закрыть двери.

В каждом вагоне смогут расположится около 50 пассажиров, а изготовят такой инновационный транспорт не позднее конца 2018 года.

На закупку современных вагонов город выделяет более 430 млн грн. Победитель тендера обязуется доставить рельсовый подвижной состав до конца 2019 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичный метрополитен готовится к капитальному ремонту всех эскалаторов на станции "Арсенальная". Отмечается, что ремонтные работы начнутся уже на следующей неделе – девятого октября текущего года, и продолжатся до 22 января 2020 года.


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