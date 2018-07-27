11:42 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В июле в Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом

Директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург заявила, что в столице с начала года завиксированы еще два случая ботулизма.

В июле в Киеве зафиксировали два случая заболевания ботулизмом

 Об этом сообщают "Комментарии. Киев".

Согласно словам Гинзбурга, в инфекционное отделение Александровской клинической больницы поступили двое пациентов с ботулизмом. Как удалось позже установить, двое пострадавших употребляли рыбу, самостоятельно выловленную и вяленую. 

При этом, директор Департамента здравоохранения рассказала, что необходимо сделать для того, чтобы не заболеть ботулизмом. По ее мнению, нужно отказаться от употребления опасных продуктов. Среди которых - соленая, вяленая и копченая рыба, домашняя консервация (особенно овощи и грибы), ветчина и колбаса..

Напомним, ботулизм – это острое инфекционное заболевание, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих токсин, вырабатываемый бактериями ботулизма, и характеризующееся параличом мускулатуры.

Как соообщал ранее "УРА-Информ", в Сокольском районе во Львовской области пятеро детей с одного детского сада попали в больницу. Врачи диагностировали у них отравление.


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