09:57 11.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В КГГА установили новые тарифы на вывоз мусора

Столичные власти утвердили новые повышенные тарифы мусора в городе. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В КГГА установили новые тарифы на вывоз мусора

Согласно новым тарифам, стоимость вывоза одного кубометра мусора для населения составит 115,09 грн с учетом НДС, для бюджетных организаций - 127,42 грн, а для других потребителей - 143,71 грн.

Известно, что "Киевкоммунсервис" представил на утверждение в КГГА новые тарифы еще в апреле, обосновывая их рост подорожанием горючего и увеличением ставки минимальной зарплаты.

Стоит добавить, что предыдущий тариф составлял 74,45 грн с НДС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет ввел новы коммунальные услуги, по вывозу бытовых отходов, которые осуществляются на конкурсной основе. Известно, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов входит в коммунальные услуги по содержанию домов и сооружений. Однако, эти услуги в полной мере не охватывают сбор и вывоз мусора в частном секторе.


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