В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ значительно снизился

На сегодняшний день зафиксировано снижение заболеваемости на 8,15%. Об этом в среду, 11 января, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщает пресс-служба КГГА, которая цитирует словам Поворозника, это происходит за счет как взрослого, так и детского населения. В частности, за последнюю неделю в столице заболели 3 796 детей, тогда как за предыдущую неделю - 3 892.

То есть, наблюдается снижение на 2,5%, - сообщил он, добавив, что за первые десять дней нового года за медицинской помощью в учреждения здравоохранения столицы обратились 6 574 человека.

При этом в больницу за это время попали 54 человека, в том числе 33 ребенка.

В КГГА также заверили, что с началом учебного процесса местные власти будут вести контроль за уровнем заболеваемости среди столичных школьников и если порог заболеваемости опять превысит 20% порог, руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошедшую неделю в Украине от гриппа и ОРВИ умерли шесть человек. Среди них есть один ребенок. При этом заболело гриппов 250 227 человек. Из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.