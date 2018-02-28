Органическое производство в Украине - ВИДЕО

Об этом говорим с Евгением Миловановым председателем правления федерации органического движения Украины. Но сначала сюжет из которого вы узнаете, что такое органика в Украине и в Европе, разницу спроса у нас и на Западе и, конечно же,профессиональные советы от специалистов по развитию этого сегмента аграрного бизнеса! И традиционно в конце программы последние новости аграрного мира!

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