15:15 26.02.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100187374:labazovych

ОгоЯкіЛюди: Chance Travel Awards, свято від Cosmo Lady та презентація дитячих брендів

В Киеве прошла Chance Travel Awards — ежегодная международная премия в области luxury travel.

ОгоЯкіЛюди: Chance Travel Awards, свято від Cosmo Lady та презентація дитячих брендів

Что дает это мероприятие для Украины и ее народа, а также что необходимо сделать, чтобы достигнуть статуса VIP — узнайте в нашем репортаже. Кроме того, Ольга Фреймут расскажет, где бы она хотела работать и провести свою старость. Cosmo Lаdy устроила для своих друзей праздник «Дочекаюся весни». Что нового для своих читателей готовит издание, какие самые популярные рубрики в популярном журнале — узнавала наша ОгоЯкаВедуча. В конце программы,мы представим вам репортаж с презентации детских брендов.

Поделиться
Читайте также:
 
Польша надеется на честные исторические отношения с Украиной В Польше находиться более двух млн украинцев Суд по делу заместителя Труханова перенесли Стало известно, когда Рада назначит новых членов ЦИК и Счетной палаты
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив