13:52 06.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100175615:labazovych
Стоимость газа для населения пока не меняется - ВИДЕО
Стоимость газа для населения пока не меняется. При этом, уже со следующей недели, в Вашингтоне украинские чиновники будут обсуждать механизм ценообразования с руководством Международного валютного фонда.
По предварительным расчетам Нафтогаза, уже с октября топливо должно подорожать на 19 процентов. Однако, в Кабинете министров Украины решили не менять цену, по крайней мере, до окончания переговоров с МВФ.
Гость студии — Мария Яковлева, эксперт по энергетике, член коллеги Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения. С ней мы поговорим о газовых перспективах для Украины.
Стоимость импортированного из России в Украину природного газа в IV квартале поднимется на 1,3% и превысит 252 долл. за тыс. куб. м. Об этом журналистам сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.