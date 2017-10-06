Стоимость газа для населения пока не меняется - ВИДЕО

По предварительным расчетам Нафтогаза, уже с октября топливо должно подорожать на 19 процентов. Однако, в Кабинете министров Украины решили не менять цену, по крайней мере, до окончания переговоров с МВФ.

Гость студии — Мария Яковлева, эксперт по энергетике, член коллеги Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения. С ней мы поговорим о газовых перспективах для Украины.