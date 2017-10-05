Урожай зерновых в Украине составил от 61 до 63 миллионов тонн

Такие данные приводят в Министерстве аграрной политики, при этом отмечая, что зерном для внутреннего потребления, Украина обеспечена полностью.

Гость студии — Николай Верницкий, директор информационной компании "ПроАгро". С ним мы поговорим о количестве и качестве урожая, наших экспортных перспективах, а также, о государственной политике в АПК.