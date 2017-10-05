10:58 05.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Урожай зерновых в Украине составил от 61 до 63 миллионов тонн

В этом году, в Украине, урожай зерновых составит от 61 до 63 миллионов тонн. Объемы экспорта останутся прежними, а рынки сбыта, возможно, расширятся. 

Урожай зерновых в Украине составил от 61 до 63 миллионов тонн

Такие данные приводят в Министерстве аграрной политики, при этом отмечая, что зерном для внутреннего потребления, Украина обеспечена полностью.

Гость студии — Николай Верницкий, директор информационной компании "ПроАгро". С ним мы поговорим о количестве и качестве урожая, наших экспортных перспективах, а также, о государственной политике в АПК.


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