10:58 05.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100175485:labazovych
Урожай зерновых в Украине составил от 61 до 63 миллионов тонн
В этом году, в Украине, урожай зерновых составит от 61 до 63 миллионов тонн. Объемы экспорта останутся прежними, а рынки сбыта, возможно, расширятся.
Такие данные приводят в Министерстве аграрной политики, при этом отмечая, что зерном для внутреннего потребления, Украина обеспечена полностью.
Гость студии — Николай Верницкий, директор информационной компании "ПроАгро". С ним мы поговорим о количестве и качестве урожая, наших экспортных перспективах, а также, о государственной политике в АПК.
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