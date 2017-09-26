ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX - ВИДЕО

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Масштабное возвращение группы PhaNtomX началось с презентации клипа. О том, почему группа имеет такое название и другие подробности с презентации — в новом выпуске ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX.