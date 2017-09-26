16:09 26.09.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100174731:labazovych
ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX - ВИДЕО
Почему женщины так любят мотоциклы, сколько стоит экипировка байкера, и вообще какую сумму надо выложить за мотоцикл? Обо всем этом, эксклюзивно с самого крутого слета байкеров в Киеве.
Масштабное возвращение группы PhaNtomX началось с презентации клипа. О том, почему группа имеет такое название и другие подробности с презентации — в новом выпуске ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX.
Новый сезон и новые ведущие. Знакомьтесь, Юлия Рыбчук и Эдуард Глёза. ОгоЯкіЛюди успели многое сделать на этой неделе: и посетить закрытую пресс-конференцию, посвященную новому клипу группы Мачете, и встретить в столице Украины легенду Zucchero и насладиться его концертом.