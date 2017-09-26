16:09 26.09.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX - ВИДЕО

Почему женщины так любят мотоциклы, сколько стоит экипировка байкера, и вообще какую сумму надо выложить за мотоцикл? Обо всем этом, эксклюзивно с самого крутого слета байкеров в Киеве.

ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX - ВИДЕО

Масштабное возвращение группы PhaNtomX началось с презентации клипа. О том, почему группа имеет такое название и другие подробности с презентации — в новом выпуске ОгоЯкіЛюди: 15 років Crazy Hohols, презентація кліпу від гурту PhaNtomX.


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