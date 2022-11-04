Лучшие специи для здоровья: врачи сообщили, что и для чего нужно употреблять

О пользе специальных добавок для блюд знали более 5000 лет назад. Более того, некоторые сведения о них есть даже в древнеиндийской книге Аюрведе, по которой немало индусов лечатся до сих пор. Доктора решили выяснить, как влияют на нас самые распространенные специи в наших краях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Мускатный орех

Добавление этой специи в блюда прекрасно тонизирует и снимает усталость. Особенно актуально употреблять в рабочее время.

Гвоздика

Полезна пожилым людям, она помогает бороться с атеросклерозом и улучшает память. Для людей пожилого возраста очень подойдет такая добавка.

Шафран

В небольших дозах помогает пищеварению, укрепляет желудок. Особенно важно употреблять тем, у кого уже есть проблемы с ЖКТ.

Корица

Укрепляет желудок, помогает в профилактике склероза и невроза. Так же подходит как для сладких, так и для основных блюд.

Кардамон

Стимулирует работу мозга, помогает от усталости, депрессии и даже усиливает потенцию. Рекомендуется принимать его осенью, когда недостаток витамина Д провоцирует депрессию.

Напомним, назван лучший рецепт для очистки организма: врачи сказали, что нужно пить.