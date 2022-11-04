Здоровье

Лучшие специи для здоровья: врачи сообщили, что и для чего нужно употреблять

Ирина

О пользе специальных добавок для блюд знали более 5000 лет назад. Более того, некоторые сведения о них есть даже в древнеиндийской книге Аюрведе, по которой немало индусов лечатся до сих пор. Доктора решили выяснить, как влияют на нас самые распространенные специи в наших краях.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Мускатный орех

Добавление этой специи в блюда прекрасно тонизирует и снимает усталость. Особенно актуально употреблять в рабочее время.

Гвоздика

Полезна пожилым людям, она помогает бороться с атеросклерозом и улучшает память. Для людей пожилого возраста очень подойдет такая добавка.

Шафран

В небольших дозах помогает пищеварению, укрепляет желудок. Особенно важно употреблять тем, у кого уже есть проблемы с ЖКТ.

Корица

Укрепляет желудок, помогает в профилактике склероза и невроза. Так же подходит как для сладких, так и для основных блюд.

Кардамон

Стимулирует работу мозга, помогает от усталости, депрессии и даже усиливает потенцию. Рекомендуется принимать его осенью, когда недостаток витамина Д провоцирует депрессию.

Напомним, назван лучший рецепт для очистки организма: врачи сказали, что нужно пить.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Назван лучший рецепт для очистки организма: врачи сказали, что нужно пить

Как известно, всем людям рано или поздно необходимо очищать свое тело не только от шлаков, которые угнетают процессы внутри организма, но даже от паразитов. Потому врачи выяснили, какой же напиток на природной основе может помочь в данной проблеме.

Ирина

Чай молодости и долголетия: врачи рассказали о просто рецепте доступном каждому

Хотя существует немалое количество разных напитков, которые помогают сохранить молодость, врачи обозначили ключевые и доступные для славянского мира. Выяснилось, что достаточно будет лишь 3 привычных продукта для того, чтобы позаботиться о себе.

Ирина

3 вкусных напитков от осенней простуды: врачи назвали простые рецепты

Как известно, в осеннее время начинается сезон ОРЗ и ОРВИ. Усугубляет положение и постоянный стресс наряду с недостаточно хорошим питанием. Однако врачи подобрали соответствующие рецепты, которые помогут избавиться не только от симптомов, но и от болезни в целом.

Ирина

Что будет если подержать ноги в яблочном уксусе 15 минут: врачи сообщили о неожиданном эффекте

Хотя и немногие люди задавались подобным вопросом, но медики уверяют, что последствия будут достаточно приятными. Как оказалось, такая своеобразная «ванна» способна снять определенные болевые синдромы.

Ирина

Как очистить почки от камней и песка: врачи назвали простой рецепт с изюмом

Немало людей сталкиваются с заболеваниями почек, которые доставляют массу проблем в обыденной жизни. Однако от некоторых из них можно избавиться благодаря тем продуктам, которые есть почти у каждого под рукой.

Ирина

Врачи назвали отличный рецепт для работы поджелудочной

Эксперты в области медицины выявили, как можно без помощи таблеток улучшить работу важного органа. Речь идет о поджелудочной железе, которая, как известно, страдает не только от алкоголя и курения, но еще и от жирной пищи.