Назван лучший рецепт для очистки организма: врачи сказали, что нужно пить

Как известно, всем людям рано или поздно необходимо очищать свое тело не только от шлаков, которые угнетают процессы внутри организма, но даже от паразитов. Потому врачи выяснили, какой же напиток на природной основе может помочь в данной проблеме.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

Простой рецепт

Чтобы улучшить общее состояние организма, нужно пропить полынь горькую и гвоздику в течение 21-го дня. Измельчить в кофемолке оба растения раздельно. Сразу после этого кофемолку хорошо вымыть, иначе запах сильно впитается.

Специфика применения

Измельченную траву пить по одной чайной ложке (с горкой для взрослых, без горки для детей) в день перед ужином. Сначала полынь, затем гвоздику. Принимать вечером, поскольку паразиты активизируются в темное время. Тщательно запивать водой (можно с медом). После этого еда уберет оставшуюся горечь полыни и остроту гвоздики.

Какой эффект?

Полынь уничтожает взрослых особей, а гвоздика – яйца и личинки. После 21 дня пить нужно каждый третий день для профилактики.

Напомним, чай молодости и долголетия: врачи рассказали о просто рецепте доступном каждому.