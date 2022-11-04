Происшествия

Стало известно, кто уговорил Путина начать войну: названы ключевые имена

Ирина

Эксперты из The Times, ссылаясь на инсайдера в правительстве РФ назвали имена чиновников, которым удалось убедить Путина в том, чтобы развязать войну против Украинского государства. Боле того, появилась информация, много ли людей во власти знало о начале войны до 24 февраля.

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Об этой информации сообщили в The Times, передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что именно секретарь Совета безопасности Николай Патрушев наряду с директором ФСБ Александром Бортниковым поспешили «решить проблему западной агрессии», тем самым убедив Владимира Путина начать большую войну с Украиной.

По информации источника, достоверно только то, что в 2022 году владельцу Кремля исполнилось 70 лет. Оба заявили, что силы безопасности обеспокоены тем, что время истекает и что им нужно время, чтобы «решить украинскую проблему».

По данным издания, Патрушев и Бортников в итоге договорились предпринять шаги к войне до конца лета 2021 года. Затем они должны подготовить свои силы к атаке и убедить Путина.

Times также назвала министра обороны Сергея Шойгу «очень успешным среди хрупких высших силовых структур». Он был не в настроении для большой войны и сомневался в своем успехе.

«Большая часть российской элиты не знала о военных планах до заседания Совета Безопасности 21 февраля. Об этом в частной беседе заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. За несколько дней до вторжения миллиардер Фридман уверял друзей из секретной службы, что опасности нет», – сказано в сообщении.

Напомним, Родина как всегда кинула – офицер ВСУ показал, какая судьба сложилась у военного РФ.

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