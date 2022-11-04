Зеленского начал беспокоить один человек в Украине: источник сказал, кто это

Инсайдер из Офиса Президента уверяет в том, что в Украинском государстве появилась личность, которая заставляет несколько нервничать главу державы Владимира Зеленского. Как оказалось, речь идет об одном из политиков, который не так давно был так же шоуменом.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сообщил, что именно Сергей Притула является ключевым политическим проектом представителей Джорджа Сороса, а также посольства Америки в Украине. Данный факт начал сильно беспокоить функционеров Офиса Президента в последнее время», – сказано в начале сообщения.

Затем было добавлено, что Притула в Украине стал резко популярным, и на это обратили внимание на Банковой. Еще больше тревожности добавляет тот факт, что у Притулы наблюдается низкий уровень антирейтинга, чего не скажешь о большинстве политиков сегодняшнего времени, включая и самого Зеленского.

Напомним, в Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского.