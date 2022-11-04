Политика

Зеленского начал беспокоить один человек в Украине: источник сказал, кто это

Ирина

Инсайдер из Офиса Президента уверяет в том, что в Украинском государстве появилась личность, которая заставляет несколько нервничать главу державы Владимира Зеленского. Как оказалось, речь идет об одном из политиков, который не так давно был так же шоуменом.

Время чтения: 31 Секунд

Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сообщил, что  именно Сергей Притула является ключевым политическим проектом представителей Джорджа Сороса, а также посольства Америки в Украине. Данный факт начал сильно беспокоить функционеров Офиса Президента в последнее время», – сказано в начале сообщения.

Затем было добавлено, что Притула в Украине стал резко популярным, и на это обратили внимание на Банковой. Еще больше тревожности добавляет тот факт, что у Притулы наблюдается низкий уровень антирейтинга, чего не скажешь о большинстве политиков сегодняшнего времени, включая и самого Зеленского.

Напомним, в Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Рассекречен важный документ Путина по РФ: СМИ выяснили, к чему готовит Россию президент

В Российской Федерации подготовленный группой экспертов Совета Безопасности РФ доклад, анализирующий текущее состояние российской экономики. Документ был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 ноября. Там было сказано то, что ждет РФ в ближайшие 2 года.

Ирина

Байден ответил, сколько войска США будут находиться в Европе: подробности

Вчера, 3 ноября, глава Соединенных Штатов Джозеф Байден участвовал в одной из конференций. Однако один из журналистов сумел вовремя подойти к лидеру Америки и спросить, сколько же времени его войска будут находиться на территории Европейского континента.

Ирина

В Херсоне сняли флаг России: СМИ раскрыли, что произошло над зданием администрации

Стало известно о том, что на территории оккупированного южного города Украины представители Российской Федерации решили убрать свой ключевой символ. Теперь над зданием областной государственной администрации находится только небо.

Ирина

В Британии объяснили, почему Россия провалила блицкриг в Украине: заявление Уоллеса

Глава Минобороны Объединенного Королевства Бен Уоллес выяснил причину, почему так называемая «спецоперация» Кремля оказалась полным фарсом. Как выяснилось, причина заключается в самой специфике армии Российской Федерации.

Ирина

Россия проиграет: Данилов написал специальное сообщение для Медведева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пообещал Дмитрию Медведеву, что Украина вернет территории, оккупированные Российской Федерацией. Однако на этом представитель Киева не остановился.

Ирина

Между РФ И США большая сделка по Украине: источник сообщил, о чем могут договориться стороны

У главы Украинского государства Владимира Зеленского начали опасаться, что Вашингтон и Москва могли затеять свою «игру». Речь идет об определенном соглашении, информация о котором может временем позже появиться.