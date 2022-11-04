Зеленского начал беспокоить один человек в Украине: источник сказал, кто это

Инсайдер из Офиса Президента уверяет в том, что в Украинском государстве появилась личность, которая заставляет несколько нервничать главу державы Владимира Зеленского. Как оказалось, речь идет об одном из политиков, который не так давно был так же шоуменом.
Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».
«Наш источник в ОП сообщил, что именно Сергей Притула является ключевым политическим проектом представителей Джорджа Сороса, а также посольства Америки в Украине. Данный факт начал сильно беспокоить функционеров Офиса Президента в последнее время», – сказано в начале сообщения.
Затем было добавлено, что Притула в Украине стал резко популярным, и на это обратили внимание на Банковой. Еще больше тревожности добавляет тот факт, что у Притулы наблюдается низкий уровень антирейтинга, чего не скажешь о большинстве политиков сегодняшнего времени, включая и самого Зеленского.
Напомним, в Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского.
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