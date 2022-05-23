Эксперты назвали самые полезные напитки для здоровья: новое исследование

На протяжении долгого времени любители здорового образа жизни спорили на тему того, какие же жидкости будут самыми полезными для употребления. Однако эксперты из МедикФорум назвали те напитки, которые могут в дальнейшем продлить жизнь человеку.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В первую очередь, эксперты обратили внимание на напиток, что готовится на основе чайного гриба. Микроорганизмы, появляющиеся в процессе ферментации, могут быть весьма полезны для кишечника. Более того, они даже могут поспособствовать уничтожению болезнетворных бактерий. Так же чайный гриб способен в эффективном порядке удалять токсины из печени.

Так же немаловажным напитком является кефир. Он так же плодотворно влияет на кишечную микрофлору. Кроме того, в нем еще есть и витамин Д, дефицит которого наблюдается у многих людей по всему миру.

Напитки на основе квашеной капусты тоже не стали исключением. Всего 150 миллилитров сока квашеной капусты способны покрыть ¼ суточной нормы железа, а также витамина С. Помимо этого, напиток может уменьшать жир.

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