Общество

«Таких операций никогда в истории человечества не было»: стали известны подробности военных в Мариуполе

Спецоперация была спланирована и проводилась под эгидой ГУР Минобороны

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Бывший командир украинского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил об исключительном героизме экипажей вертолетов, которые доставляли подкрепление, вооружение, а также лекарства и прочее необходимое для защитников заблокированного войсками РФ Мариуполя. Об этом он заявил в интервью для Украинской правды, передает УРА-Информ.

«То есть сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких „падениях черного ястреба“ никогда американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было. Они летели, четко понимая, что вероятность погибнуть просто огромна. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши. В последний вылет в вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга — всего 5 представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из города Днепра. Я думаю, что рано или поздно можно будет говорить фамилии этих людей. Это действительно для меня герои», – рассказал Билецкий.

Ранее сообщалось, что оккупированный Мариуполь в Донецкой области нереально восстановить в ближайшие года.

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