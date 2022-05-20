В Украине появился необычный салат «Нежный голос Арестовича»: СМИ назвали ингредиенты

Граждане Украинского государства продолжают поражать своей находчивостью, а временами и чувством юмора. Так, недавно появился салат, который назвали в честь одного из работников Офиса Президента Алексея Арестовича.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Бренд Арестовича покоряет прилавки. Появился салат «Нежный голос Арестовича». Он понравится тем, кто любит морепродукты. Если захотите сделать дома, вам понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки, варенные яйца, свежие огурцы, майонез и зелень», – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что такой салат, действительно, начали продавать на территории Хмельницкой области. Однако пока нет никакой информации о том, где его можно купить, и будет ли появляться блюдо в больших сетях супермаркетов как «Сильпо» или «АТБ».

Так же неизвестны и вкусовые качества подобного лакомства. В соцсетях же только разыгрался интерес. Появилось немало людей, которые захотели попробовать салат.

Напомним, глава Всемирной продовольственной программы обратился к Путину: если у вас есть сердце, откройте порты.