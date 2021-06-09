Джошуа — Усик: когда подпишут контракт и где состоится бой

Поединок состоится 4 или 11 сентября

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Эдди Хирн объявил, что на этой неделе должны быть подписаны контракты на бой Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО). Поединок состоится 4 или 11 сентября на в рамках вечера бокса в Лондоне.

Украинец выйдет в ринг с позиции официального претендента на звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации. Джошуа, помимо титула WBO, также имеет чемпионские пояса IBF и WBA, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские СМИ.

Ранее Усик имел комплект чемпионских поясов в первом тяжелом весе. Последний свой бой боксер из Украины провел в октябре. В тоже время последний раз Джошуа выходил в ринг в декабре.

Другой источник отмечает, что бой Энтони Джошуа против Александра Усика состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспурс».

Стадион футбольной команды Тоттенхэм Хотспурс — одно из самых современных спортивных сооружений в мире. При полностью занятых трибунах более 60 000 болельщиков смогут наблюдать за боем вживую.

На этом стадионе в июне прошлого года Джошуа должен был сразиться с Кубратом Пулевым. В итоге, поединок состоялся в декабре на арене «Уэмбли» с символическим участием зрителей.

Ранее мы сообщали, что Украина разгромила Кипр перед стартом на Евро-2020.