Украина разгромила Кипр перед стартом на Евро-2020

Украинцы разгромили Кипр 4:0

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Сборная Украины в заключительном товарищеском поединке перед чемпионатом Европы переиграл команду Кипра в Харькове на стадионе «Металлист». Подопечные Андрея Шевченко забросил четыре безответных гола в ворота своих соперников.

В концовке первого тайма после серии нереализованных моментов Зубков вышел один на один с голкипером сборной Кипра, но Панайоту сфолил и получил красную карточку, а также был назначен пенальти. Ярмоленко точно реализовал 11-метровый удар. Спустя несколько минут судья назначил еще один пенальти в ворота Кипра за игру рукой в штрафной. На этот раз пенальти реализовал Зинченко, пишет УРА-Информ.

Во втором тайме Украина, играя с преимуществом в составе и на одного больше человека на поле забила еще дважды. Сначала Яремчук после крутого розыгрыша замкнул передачу с фланга. Точку в матче поставил Андрей Ярмоленко. 4:0 — репетиция удалось

Следующий матч у Украины уже на Евро-2020. В воскресенье подопечные Шевченко сыграют против Нидерландов.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на Евро-2020.