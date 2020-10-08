13:00 08.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Google Chrome 86 уже доступен: что нового

Компания Google представила браузер Chrome 86. В упомянутой версии есть несколько важных изменений.

Google Chrome 86 уже доступен: что нового

В обновленной версии Google сосредоточился на вопросах безопасности. Отныне американская компания будет сообщать, что пароль пользователя просочился или адрес электронной почты стал жертвой взлома - для этого компания из Маунтин-Вью использует интеллектуальное сканирование.

Об этом пишет УРА-Информ.

Google Chrome 86 также будет блокировать загрузки из источника, протокол которого тем временем изменился с HTTPS на менее безопасный http.

В Google Chrome 86 мы также можем найти новую функцию, связанную с замораживанием карт во время их бездействия. Это означает, что сами вкладки не будут потреблять ресурсы компьютера, если они открыты в браузере, но пользователь не будет использовать их как минимум 5 минут. Похоже, что производительность компьютеров должна значительно возрасти.

Обновление Google Chrome до версии 86 теперь доступно на стабильном канале для всех пользователей.

Ранее мы сообщали, что Apple объявила дату выхода iPhone 12.


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