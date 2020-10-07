14:36 07.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Apple объявила дату выхода iPhone 12

Официально новые модели iPhone 12 будут представлены компанией Apple 13 октября. Премьера состоится онлайн и будет транслироваться бесплатно в интернете.

Apple объявила дату выхода iPhone 12

Конференция, на которой будут представлены новые модели смартфонов от Apple, будет проходить в режиме онлайн. Премьера будет доступна на YouTube, где американская компания будет вести прямую трансляцию. Начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Об этом пишет УРА-Информ.

- Привет, Скорость - этим слоганом Apple рекламирует грядущую виртуальную премьеру новых устройств. Ссылка на скорость связана с тем, что новые iPhone 12 будут поддерживать сеть 5G. Американская компания, согласно слухам, циркулирующим в Интернете в течение нескольких месяцев, запланировала четыре версии iPhone 12 - две базовые модели и две версии более сложных смартфонов, оснащенных, среди прочего, тремя задними камерами.

Цены на iPhone будут начинаться от 649 долларов для наименее развитых устройств и достигают даже 1399 долларов США. В Более дорогие модели iPhone 12 будут оснащены тремя задними камерами, а в более дешевой версии пользователи будут обходиться двумя камерами.

Ранее мы сообщали, что iPhone 12 будут без зарядного устройства и наушников в коробке.


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