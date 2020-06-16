"Карпаты" выходят из карантина: восемь футболистов еще на самоизоляции

Все здоровые футболисты команды возобновят тренировочный процесс под руководством главного тренера Романа Санжара. Также команда намерена привлечь к тренировкам юных футболистов из академии клуба. Отмечается, что готовиться к поединкам Украинской премьер лиги команда будет в закрытом режиме.

В Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дополнительно сообщается, что еще восемь футболистов команды и пять сотрудников клубы имеют признаки коронавирусной инфекции после проведения ПРЦ-тестов. Все они продолжат находиться на самоизоляции. У футболистов "Карпат" практически нет симптомов кроме одного – потери обоняния. В тоже время более тяжелая ситуация и троих возрастных сотрудников клуба. Они на данный момент находятся в больнице и получают все необходимое лечение.

Отметим, что львовский клуб должен первый матч после выхода из карантина провести 20 июня. Однако существует вероятность того, что эту встречу могут перенести.

Ранее мы сообщали, что украинский спортсмен получил российский паспорт.