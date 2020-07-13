16:43 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ученые создали фильтр, который убивает коронавирус

Ученые разработали воздушный фильтр, который сразу убивает вирус SARS-CoV2.

Ученые создали фильтр, который убивает коронавирус

Исследователи из Университета Хьюстона в сотрудничестве с другими исследователями создали воздушный фильтр, который может остановить SARS-CoV2 и немедленно убить его. Фильтр был изготовлен из никелевой пены, нагретой до 200 градусов Цельсия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Испытания в Национальной лаборатории Галвестона показали, что 99,8% вирусов SARS-CoV2 были убиты за один проход через фильтр. Таким образом, этот тип решения может быть полезен в аэропортах и ​​самолетах, а также в офисных зданиях, школах и круизных лайнерах. Способность фильтра контролировать распространение коронавируса может быть очень полезна для всего общества - независимо от страны или региона.

Ученые создали решение, основанное на фундаментальных знаниях о коронавирусе. Он остается в воздухе около трех часов и не может выжить в окружающей среде с температурой выше 70 градусов по Цельсию. Таким образом, подогреваемый фильтр решает самую большую проблему.

На данный момент неизвестно, будет ли применяться этот фильтр массово.


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