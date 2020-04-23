Как и предполагалось : стала известно, почему в Украине резко увеличилось количество больных на коронавирус

Напомним, что по последним данным в Украине уже более 7100 подтвержденных случаев COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано 578 новых случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. Это новый суточный рекорд. Ране в Украине практически неделю назад был установлен предыдущий рекорд – 505 человек за сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге рассказал, почему за последние сутки был установлен новый рекорд по количеству позитивных тестов на коронавирусную инфекцию.

"За минувшие сутки заболели коронавирусной болезнью 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху" – цитирует Степанова Ура-Информ.

Ранее мы сообщали, что уже до конца этого года, а именно в октябре, швейцарские ученные могут начать массовую вакцинацию против COVID-19.