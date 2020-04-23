Ситуация в Украине с коронавирусом ухудшается: установлен новый суточный рекорд

Так по состоянию на утро 23 апреля в стране зафиксировано 7170 подтвержденных случаев COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано 578 новых случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. Это новый суточный рекорд. При этом сутками ранее в стране было зафиксировано практически на 100 новых случаев меньше.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В Украине уже зафиксировано 187 летальных случаев от COVID-19. В тоже время уже 504 человека полностью излечилось от болезни.

На первой строчке по количеству зараженных в Украине Черновицкая область. В этом регионе уже 1140 подтвержденных случаев. За 1000 подтвержденных случаев перевалило количество пациентов с COVID-19 в городе Киеве. Там уже 1059 зарегистрирован случай коронавируса. В Ивано-Франковской области 644 случая COVID-19, а Тернопольской области – 499.

Напомним, что карантинные меры в Украине продлили до 12 мая.