Позитивные новости в борьбе с коронавирусом: уже в ближайшее время начнется вакцинация

После вспышки коронавируса большинство международных экспертов в области здравоохранения, включая национальные органы власти, утверждают, что вакцины не следует ожидать в течение по крайней мере от года до 18 месяцев. Ученные из Швейцарии, однако, надеются, что уже в октябре этого года они смогут вакцинировать не отдельных лиц, а провести масштабную операцию по вакцинации против коронавируса.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на swissinfo.ch.

Швейцарская команда при разработке вакцины представляет другой подход, чем другие лаборатории. А именно - она использует так называемые вирусоподобные частицы, которые не являются инфекционными - в отличие от самого вируса - и обеспечивают хороший иммунный ответ. "Прототип был разработан в феврале, всего через несколько недель после идентификации нового коронавируса в Китае. Он оказался эффективным в тестах на лабораторных мышах", - отметили ученные.

"У нас есть реальные шансы на успех", - заявил Мартин Бахманн, иммунолог, занимающийся разработкой вакцин.

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