11:11 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, кто финансирует Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук получает финансовую поддержку из Российской Федерации.

Зеленский рассказал, кто финансирует Медведчука

Во время вчерашнего визита Зеленского в Волынскую область активисты поставили президенту вопрос о Медведчуке, напомнив главе государства его слова о том, что знает, кто финансирует Медведчука и его партию. Президент ответил, что Кремль финансирует кума Путина, но этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы же с вами должны жить по законам... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Но я с вами такой же человек… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу, и я с вами в этом вопросе одного мнения", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что второго июля в столице проходила акция националистических организаций, которые требовали запретить деятельность в Украине пророссийских политических партий.

Ранее мы отмечали, что в конце прошлого года ГПУ завела на Медведчука дело о госизмене и сепаратизме.


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