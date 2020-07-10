Зеленский рассказал, кто финансирует Медведчука

Во время вчерашнего визита Зеленского в Волынскую область активисты поставили президенту вопрос о Медведчуке, напомнив главе государства его слова о том, что знает, кто финансирует Медведчука и его партию. Президент ответил, что Кремль финансирует кума Путина, но этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы же с вами должны жить по законам... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Но я с вами такой же человек… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу, и я с вами в этом вопросе одного мнения", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что второго июля в столице проходила акция националистических организаций, которые требовали запретить деятельность в Украине пророссийских политических партий.

Ранее мы отмечали, что в конце прошлого года ГПУ завела на Медведчука дело о госизмене и сепаратизме.