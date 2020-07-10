Зеленский рассказал, кто финансирует Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук получает финансовую поддержку из Российской Федерации.
Во время вчерашнего визита Зеленского в Волынскую область активисты поставили президенту вопрос о Медведчуке, напомнив главе государства его слова о том, что знает, кто финансирует Медведчука и его партию. Президент ответил, что Кремль финансирует кума Путина, но этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
"Мы же с вами должны жить по законам... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации. Но я с вами такой же человек… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу, и я с вами в этом вопросе одного мнения", - заявил Владимир Зеленский.
Отметим, что второго июля в столице проходила акция националистических организаций, которые требовали запретить деятельность в Украине пророссийских политических партий.
Ранее мы отмечали, что в конце прошлого года ГПУ завела на Медведчука дело о госизмене и сепаратизме.