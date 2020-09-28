Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

Сегодня, 28 сентября, у президента Украины Владимира Зеленского состоялось селекторное совещания с участием представителей Правительства и правоохранительных органов по поводу трагедии. На ней глава государства заявил следующее: "Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Деньги для семей 26 погибших в авиакатастрофе будут выделены из Министерства обороны. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для этих выплат денег там достаточно.

Отмечается, что выплаты семьи должны получить на протяжении трех недель, когда состоится ДНК-экспертиза тел погибших.

Стоит отметить, что самолет АН-26, который разбился с 27 курсантами на борту, является специализированым. Катастрофа произошла 25 сенятбря. 26 человек погибли, один находится в больнице.