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Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

Стала известна сумма, которую каждая семья погибшего в катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве получит от государства. Родственники могут рассчитывать примерно на полтора миллиона гривен.

Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26

Сегодня, 28 сентября, у президента Украины Владимира Зеленского состоялось селекторное совещания с участием представителей Правительства и правоохранительных органов по поводу трагедии. На ней глава государства заявил следующее: "Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Деньги для семей 26 погибших в авиакатастрофе будут выделены из Министерства обороны. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для этих выплат денег там достаточно.

Отмечается, что выплаты семьи должны получить на протяжении трех недель, когда состоится ДНК-экспертиза тел погибших.

Стоит отметить, что самолет АН-26, который разбился с 27 курсантами на борту, является специализированым. Катастрофа произошла 25 сенятбря. 26 человек погибли, один находится в больнице.


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