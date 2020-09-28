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"На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26

Преподаватель Харьковского национального университете Воздушных сил рассказал журналистам, что на полетах экономили, особенно на тренировочных, ведь они обходились крайне дорого. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Vesti.ua, которым педагог прокомментировал ситуацию.

Стоит отметить, что самолет АН-26, который разбился с 27 курсантами на борту, является специализированым. Катастрофа произошла 25 сенятбря. 26 человек погибли, один находится в тяжелом состоянии.

Перед тем, как впервые лететь на настоящем самолете, курсанты проходят тренажерную и предполетную подготовку. Они обязательно учатся прыгать с парашютом.

На борту самолета, которые потерпел крушение под Чугуевом, Харьковская область, отлетал не один выпуск курсантов.

Преподователь подчеркнул, что самолетом управляют пилоты с опытом, а также штурман, курсанты, непосредственно, занимаются прокладыванием заданного маршрута. Он добавил, что в крушении не могут быть виновны курсанты, он рекомендует дождаться выводов опытных экспертов, а не строить догадки.

Педагог из харьковского университета уточнил, что данное авиасудно часто использовали не по назначению.

"Бывало, что посылают в Киев или же в другой город, и если туда летят с курсантами, то и я в качестве пассажира с ними отправлялся. И как-то не боялся за свою жизнь, не переживал, что что-то может случиться. Потому что все летные единицы обслуживали опытные бортоовые механики. Да, самолеты хоть и не новые, но свой запас они еще не вылетали. Признаться, экономили на полетах, поскольку они недешево обходятся", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, продолжаются боевые действия между силами Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах. Обе стороны конфликта заявили, что используют тяжелую артиллерию.ВВВ 


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