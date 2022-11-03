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Родина как всегда кинула – офицер ВСУ показал, какая судьба сложилась у военного РФ

Ирина

Соцсети снова узнали о новом трагичном происшествии, которое коснулось солдата Российской Федерации. Как сообщили украинские военные, такая история весьма показательна для тех, кто считает, что Кремль, действительно, исполняет обещания перед своими гражданами.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале военный представил скриншот новости в россйиских соцсетях. Там сказано о том, что мужчина воевал якобы за интересы РФ. Однако в результате он потерял здоровье, а страна ему никак не стала помогать, поскольку у Кремля множество иных забот.

«У страны оказалось куда больше других забот, чем помощь человеку, который отдал за это государство свое здоровье. И куда делась только бесплатная медицина. Делайте сами выводы. Выпускник 5 батальона 2021 года РВВДКУ», – сказано в сообщении.

Штефан решил прокомментировать новость в привычной для себя манере, уже явно ничему не удивляясь, что происходит в стране, где у руля стоит кровавый диктатор.

«Родина как всегда кинула. Орки до сих пор этого не понимают», – сделал логичное заключение военный.

Напомним, Россия проиграет: Данилов написал специальное сообщение для Медведева.

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