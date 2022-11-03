Родина как всегда кинула – офицер ВСУ показал, какая судьба сложилась у военного РФ

Соцсети снова узнали о новом трагичном происшествии, которое коснулось солдата Российской Федерации. Как сообщили украинские военные, такая история весьма показательна для тех, кто считает, что Кремль, действительно, исполняет обещания перед своими гражданами.
Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».
В самом начале военный представил скриншот новости в россйиских соцсетях. Там сказано о том, что мужчина воевал якобы за интересы РФ. Однако в результате он потерял здоровье, а страна ему никак не стала помогать, поскольку у Кремля множество иных забот.
«У страны оказалось куда больше других забот, чем помощь человеку, который отдал за это государство свое здоровье. И куда делась только бесплатная медицина. Делайте сами выводы. Выпускник 5 батальона 2021 года РВВДКУ», – сказано в сообщении.
Штефан решил прокомментировать новость в привычной для себя манере, уже явно ничему не удивляясь, что происходит в стране, где у руля стоит кровавый диктатор.
«Родина как всегда кинула. Орки до сих пор этого не понимают», – сделал логичное заключение военный.
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